Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch потребовала немедленно отменить приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об открытии огня на поражение по террористам без предупреждения. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 7 января

«Данное распоряжение противоречит международно-правовым обязательствам Казахстана по соблюдению и защите права на жизнь», — пояснили в организации.

В заявлении организации говорится, что казахстанские власти должны обеспечить, чтобы силы безопасности на местах действовали с целью защиты человеческих жизней и несли ответственность, если они этого не делают.

В Казахстане назвали число погибших в уличных беспорядках © Vladimir Tretyakov / AP

«Шквал сообщений и кадров из Казахстана, на которых видны убитые протестующие и солдаты, беспорядочно стреляющие боевыми патронами, свидетельствует о том, что полиция и солдаты пренебрегают нормами применения силы, направленными, в частности, на защиту права на жизнь», — утверждают правозащитники.

Ранее в тот же день Токаев в телеобращении к народу своей страны заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения «по террористам».