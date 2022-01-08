Майкл Маккол, член Палаты представителей США от Республиканской партии, в выпущенном 7 января заявлении обвинил администрацию президента Джо Байдена в проведении политики умиротворении Кремля

Конгрессмен от штата Техас и член парламентского комитета по иностранным делам призвал правительство США вести переговоры по безопасности с российской стороной на встрече в Женеве 10 января с позиции силы.

«Однако, как и перед саммитом в Женеве (в июне 2021 года — Ред.), [американская] администрация не выдвинула никаких предварительных условий для предстоящей двусторонней встречи», — заявил республиканец.

Зрада по-американски. В США возмущены позицией Байдена по «Северному потоку - 2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Маккол утверждал, что американское правительство ищет удобные предложения, которые устроят Кремль, «вместо того, чтобы удвоить усилия по сдерживанию» Москвы.

Он также заявил, что американские власти должны ускорить процесс предоставления военной помощи Украине.

По словам конгрессмена, в этом вопросе правительство США потеряло несколько месяцев.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнёров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток и от создания военных баз в постсоветских странах.