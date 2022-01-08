Более четырёх тысяч человек были задержаны в ходе протестов в Казахстане. Об этом заявила 8 января пресс-служба МВД страны

«В органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных — иностранные граждане», — указала пресс-служба.

По данным того же ведомства, на 5 января было задержано более двухсот человек.

Уроки казахского. Настойчиво о ничегонеделании © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Позднее экономические требования протестующих сменились политическими — отставка правительства, проведение новых выборов, отстранение от власти людей из «клана» бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, однако беспорядки усилились и в ряде городов переросли в вооружённые столкновения.