«В органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных — иностранные граждане», — указала пресс-служба.
По данным того же ведомства, на 5 января было задержано более двухсот человек.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для автомобилей.
Позднее экономические требования протестующих сменились политическими — отставка правительства, проведение новых выборов, отстранение от власти людей из «клана» бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, однако беспорядки усилились и в ряде городов переросли в вооружённые столкновения.