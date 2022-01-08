Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене, сообщает 8 января агентство РИА Новости

Со ссылкой на КНБ агентство уточняет, что досудебное расследование дела было открыто шестого января.