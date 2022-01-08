Со ссылкой на КНБ агентство уточняет, что досудебное расследование дела было открыто шестого января.
В сообщении говорится, что вместе с Масимовым задержаны и помещены в изолятор временного содержания другие лица.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Она произошла на фоне массовых протестов из-за роста цен на сжиженный газ.
Митинги в городах Жанаозен и Актау переросли в протесты по всей стране.
Отставка правительства не привела к прекращению беспорядков, которые в некоторых городах, в частности, Алма-Ате, приняли крайние формы.