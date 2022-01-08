Американская газета The New York Times опубликовала 7 января интерактивную карту, на которой, по её утверждениям, показано расположение российских войск вдоль украинской границы

Вместе с картой опубликована статья под заголовком «Как российские военные размещаются, чтобы угрожать Украине».

«Западные официальные лица опасаются, что уже в этом месяце может начаться военная операция», — указывает газета, продолжая начавшуюся в прошлом году в западных СМИ кампанию о якобы готовящемся РФ вторжении на Украину.

Экс-генпрокурор Украины объяснил истерию на тему возможного «вторжения» России © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк Владимир Путин начать «вторжение», однако, по её словам, Россия создаёт инфраструктуру, «необходимую для серьёзного военного вмешательства на Украине».

Газета утверждает, что опубликованная ей карта основана на информации, оказавшейся в распоряжении украинских и западных официальных лиц и независимых военных экспертов, и содержащейся на спутниковых снимках.

На карте указаны род и численность российских войск и виды техники, которыми они располагают.

В течение последних месяцев страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В ответ Москва подчёркивает, что РФ никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.