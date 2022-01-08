Вместе с картой опубликована статья под заголовком «Как российские военные размещаются, чтобы угрожать Украине».
«Западные официальные лица опасаются, что уже в этом месяце может начаться военная операция», — указывает газета, продолжая начавшуюся в прошлом году в западных СМИ кампанию о якобы готовящемся РФ вторжении на Украину.
Издание замечает, что остаётся неясным, решил ли Владимир Путин начать «вторжение», однако, по её словам, Россия создаёт инфраструктуру, «необходимую для серьёзного военного вмешательства на Украине».
Газета утверждает, что опубликованная ей карта основана на информации, оказавшейся в распоряжении украинских и западных официальных лиц и независимых военных экспертов, и содержащейся на спутниковых снимках.
На карте указаны род и численность российских войск и виды техники, которыми они располагают.
В течение последних месяцев страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В ответ Москва подчёркивает, что РФ никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.