Сообщая об этом, телеканал ссылается на действующего чиновника американской администрации и двоих бывших сотрудников органов национальной безопасности США.
«Обсуждение может касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, количества американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о передвижении воинских частей и российских ракет "Искандер", способных нести ядерное оружие, на российской территории в Калининграде», — сообщил NBC News.
Однако официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Эмили Хорн опровергла данную информацию телеканала.
«Администрация не намерена обсуждать с Россией численность дислоцированных в Прибалтике и Польше войск», — указала Хорн.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнёров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток и от создания военных баз в постсоветских странах.