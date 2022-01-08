Американские официальные лица готовы предложить российским коллегам переговоры о взаимных ограничениях на размещение войск и военные учения в Восточной Европе. Об этом сообщил 7 января американский телеканал NBC News

Сообщая об этом, телеканал ссылается на действующего чиновника американской администрации и двоих бывших сотрудников органов национальной безопасности США.

«Обсуждение может касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, количества американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о передвижении воинских частей и российских ракет "Искандер", способных нести ядерное оружие, на российской территории в Калининграде», — сообщил NBC News.

Однако официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Эмили Хорн опровергла данную информацию телеканала.

«Администрация не намерена обсуждать с Россией численность дислоцированных в Прибалтике и Польше войск», — указала Хорн.