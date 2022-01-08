С самого начала кризиса в Казахстане молчание бывшего президента этой страны Нурсултана Назарбаева вызывает удивление. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 января в испанской газете El País

Газета замечает, что последний раз Назарбаева видели 27 декабря прошлого года во время его поездки в Санкт-Петербург.

«В то время как протестующие сносят его [Назарбаева] статуи, в Казахстане отмечают, что власти перестали в официальных заявлениях называть свою столицу "Нур-Султан". Город, ранее известный как Акмола и Астана, был переименован в его честь после того, как он ушёл с поста президента», — отмечает газета, забывая упомянуть ещё об одном названии этого города — Целиноград.

Илья Намовир: после развала СССР Казахстан превратился в сырьевой придаток Запада © Facebook, Ilya Namovir

Вскоре они охватили большую часть страны, а экономические требования дополнились политическими.

Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также отстранения от власти людей из «клана» Назарбаева.

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности республики. Ранее эту должность в течение почти 30 лет занимал Назарбаев, причём с 2019 года, когда он покинул пост главы государства, она стала для него основной.