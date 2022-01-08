Украинский астролог Влад Росс на днях рассказал, представителям каких знаков зодиака в 2022 году повезет в финансовой сфере, передает УНИАН

«Энергия, успех и деньги ждут Рыб. В следующем году им очень повезет в финансовом плане, особенно, что касается инвестиций. Несмотря на то, что для Водолеев этот год будет непростым, в начале и конце года они смогут получить хорошую прибыль», — предрек Росс.

Затмения-2022: когда произойдут, чем грозят © pixabay

«Вот этому знаку Зодиака будет фартить абсолютно во всем. Он прям будет звездой следующего года. Но стоит помнить, что то, что вы посеете весной, даст плоды осенью. Поэтому расслабляться не стоит», — сказал астролог.

А вот президенту Украины Владимиру Зеленскому, рожденному Водолеем, Влад Росс не предсказал ничего хорошего, констатировав, что 2022-ой станет для украинского лидера одним из самых сложных в жизни, когда лидер нации сможет потерять многое, чем дорожит в жизни.