Белорусская ССР сама отказалась от единого государства с Россией. Свою лепту в это пожелание внес всеукраинский референдум, который и похоронил Советский Союз. Такое мнение высказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

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«[Борис] Ельцин приехал в Минск, выступил в парламенте и сказал, что поскольку мы братские народы, то давайте хотя бы мы останемся вместе. Парламент был против. Он и сейчас против. Ему нужна ресурсно-финансовая поддержка, а не политическая. Напомню, что за все годы союзничества Белоруссия не оказала России никакой поддержки. Ни в чем. Мы тащим эту интеграцию на себе», — подчеркнул он.

По словам политолога, 30 лет назад, когда подписывались Беловежские соглашения о распаде СССР и образовании СНГ, речь шла о конфедерации, то есть едином ПВО и единой армии России и Белоруссии, однако тогда Минск выступил и против этого предложения.

Первую таможню в рамках единого государства сделали именно белорусы, подчеркнула Суздальцев. Они же, заключил он, первыми выпустили и самостоятельную валюту — «белочек» и зайчиков», которые тоже внесли свой вклад в сепарацию.

Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.