Рождественские выходные принесут сначала усиление морозом, вслед за которыми придут и снегопады. Ветер, рапортуют синоптики сохранится умеренный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха, последнее время державшаяся в районе отметок —1 — +4 уже с сегодняшнего утра 8 января сменится цифрами в —7… —10 градусов, это в среднем по стране. Исключение составят лишь юг и Закарпатье, где минус будет не столь значительным, сохранив значения от 0 до —6 еще на несколько дней.
В воскресенье, 9 января, в большей части регионов ожидается мокрый снег.