Теплая и ясная рождественская температура уже в ближайшие выходные, а именно в воскресенье, сменится похолоданием и обильными осадками в виде снега. Об этом 7 января написало агентство «РБК-Украина» со ссылкой на украинский гидрометцентр

«Пока рядом Москва»: мэр Львова призвал обучать детей обращению с оружием © Андрей Садовый/Фейсбук Температура воздуха, последнее время державшаяся в районе отметок —1 — +4 уже с сегодняшнего утра 8 января сменится цифрами в —7… —10 градусов, это в среднем по стране. Исключение составят лишь юг и Закарпатье, где минус будет не столь значительным, сохранив значения от 0 до —6 еще на несколько дней. В воскресенье, 9 января, в большей части регионов ожидается мокрый снег.