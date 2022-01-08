«Итоги года очень тревожные, потому что мы переходим в новое состояние мировой экономики, для которой теория не написана вообще. Два примера: накачивание американской экономики долларами привело к тому, что доллары стали попадать в те сектора, куда раньше они не попадали. В результате в Америке инфляция выше, чем у нас (в России — ред.), это не шутка», — сказал Делягин.
Речь, пояснил он, не только об официальной статистике, но и о реальной жизни. Подтверждение тому американская промышленность, уточнил экономист, где инфляция уже достигла 26%.
«Это грозит тем, что доллары и другие валюты перестанут восприниматься как средство сбережения. Федеральная резервная система вывела из спекулятивного сектора экономики, по-моему, 1,8 триллиона долларов за один день, вернув ценные бумаги их владельцам. То есть это будет стагнация на фондовом рынке, если не падение вообще. Происходит, как говорили в прошлом году, кризис глобальной логистики, сейчас уже говорят, крах глобальной логистики», — считает эксперт.
Делягин объяснил, что сейчас, в эпоху глобализации любой человек, из любой точки планету может заказать любой товар онлайн, оплатив его тоже онлайн. «Вы его даже получите, но никто не знает когда», заключил Делягин, отметив, что в итоге «такое явление как товарный дефицит вернулось» в мир.
«И это уже другая экономика, экономика не совсем рынка, это будет экономика распределения. Причем в развитых странах», — заключил Делягин.
Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.