Экономист, зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин подвел экономические итоги года, заключив, что прогнозы на будущее очень тревожные, поскольку мировая экономика переживает явления, которые ранее не происходили. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Итоги года очень тревожные, потому что мы переходим в новое состояние мировой экономики, для которой теория не написана вообще. Два примера: накачивание американской экономики долларами привело к тому, что доллары стали попадать в те сектора, куда раньше они не попадали. В результате в Америке инфляция выше, чем у нас (в России — ред.), это не шутка», — сказал Делягин.

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«Это грозит тем, что доллары и другие валюты перестанут восприниматься как средство сбережения. Федеральная резервная система вывела из спекулятивного сектора экономики, по-моему, 1,8 триллиона долларов за один день, вернув ценные бумаги их владельцам. То есть это будет стагнация на фондовом рынке, если не падение вообще. Происходит, как говорили в прошлом году, кризис глобальной логистики, сейчас уже говорят, крах глобальной логистики», — считает эксперт.

Делягин объяснил, что сейчас, в эпоху глобализации любой человек, из любой точки планету может заказать любой товар онлайн, оплатив его тоже онлайн. «Вы его даже получите, но никто не знает когда», заключил Делягин, отметив, что в итоге «такое явление как товарный дефицит вернулось» в мир.

«И это уже другая экономика, экономика не совсем рынка, это будет экономика распределения. Причем в развитых странах», — заключил Делягин.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.