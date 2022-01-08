По подсчетам специалистов, в 2022 году мир ждет 4 затмения: 2 солнечных и 2 лунных. Первые будут неполными в отличие от затмений лунных, однако и те и другие, считают астрологи, могут привести к неприятным событиям в жизни украинцев. Об этом 7 января написал УНИАН

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Следующее на очереди — лунное — затмение ждет человечество 16 мая 2022 года. Его можно будет увидеть с большей части территорий Северной и Южной Америки, а также частично — Африки и Европы.

Лето выдастся спокойным: ни одного затмения, следующие 2 ждать стоит уже глубокой осенью. Одно 25 октября, это будет частичное солнечное затмение. Полюбоваться им смогут жители Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, севера Африки, а также почти всей территории России.

Наконец, последнее затмение-2022 произойдет 8 ноября: второе в году полное лунное затмение. Однако наблюдать его украинцы не смогут, чтобы рассмотреть, как тень «захватывает» Землю, придется поехать в Северную или Южную Америке, пролететь над Тихим океаном, посети Азию или Австралию.

Древние астрологи связывали затмения со сложными временами. В эти даты, утверждали они, увеличивается количество несчастных случаев и болезней.

Современные специалисты по звездам, предлагают не «грести затмения под одну гребенку», заявляя, что солнечные — более удачные, они могут быть связаны с начинаниями и новыми делами. То есть в этот период хорошо давать старт бизнесу, учебе, новым привычкам, переездам и даже новой жизни.

В то время как лунные затмения — полная противоположность. Во время них дела, проекты, бизнес, плохие отношения лучше заканчивать. Без потерь, порой крупных, эти периоды редко проходят. Зато если у вас есть что-то, что вы давно хотите бросить, например, нелюбимая работа или вредная привычка… их время вышло, дерзайте.