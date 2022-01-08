Писатель Владимир Видеманн, уехавший в своей время из Советского Союза по идейным соображениям, а ныне проживающий в Лондоне, рассказал, что видел страшный, но вещий сон о распаде СССР, который сбылся в 1991 году

Токаев выступил перед народом, что пообещал © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

По словам писателя, в момент подписания Беловежских соглашений он работал журналистом Русской службы Би-би-си в Берлине и в конце декабря 1991 года по работе находился в Таджикистане, а потом полетел в Ленинград, где успел застать «атмосферу первых дней новой реальности».

«Было жутко интересно во всех отношениях. Уже тогда стало понятно, что мир будет фундаментально меняться, а идеалы сторонников ГКЧП и «старого стиля» потерпели крах. Но о распаде СССР как государства никто тогда еще и мечтать не смел! Известие о роспуске СССР я встретил с удивлением, но как должное», — сказал Видеманн.

Он заявил, что ожидал чего-то подобного, после того, как однажды ему приснился довольно странный сон с Лениным в главной роли.

«Сначала я увидел Мавзолей Ленина, стоящий как бы в самом центре Красной площади, а вокруг него двигалась процессия паломников, причем все они находились в сомнамбулическом состоянии.

У всех у них из пространства между бровями обращенных к небу лиц выходили призрачно светящиеся розоватые нити, свивающиеся над Мавзолеем гигантским зонтиком и сплетающиеся потом в единый канал, который шел в третий глаз лежащей в мраморной подземной гробнице мумии.

Гигант (Ленин — ред.) проснулся, достал откуда-то топор и сам себе последовательно отрубил руку, обе ноги и голову. В переполненной кровью ванной остался лишь торс с одной рукой, судорожно сжимающей топор. Я вспомнил о сравнении советской системы с шизофреником, блокирующим собственную же дееспособность, — и проснулся».

Полностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать здесь.