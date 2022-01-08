Представители каких знаков зодиака окажутся счастливчиками 2022 года, предсказали астрологи на испанском портале Tiempox

Британский фрегат, искавший российскую субмарину в Атлантике, случайно столкнулся с ней © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанк

У Овнов впереди карьерный рост, удача улыбнется им, и от экономии можно будет перейти к накоплениям. Кроме того, по мнению астрологов, Овнам предстоят важные командировки.

Раки будут блистать во всех сферах, за какие возьмутся, их карьера выйдет на новый уровень. В новом году им стоит разумно вкладывать свои деньги, они обязательно получат хорошую прибыль.

Рыбам будет везти благодаря их интуиции и глубокому пониманию людей. Если они не замкнутся в себе и воспользуются новыми возможностями, год Тигра будет удачным и в финансовом, и в любовном плане.Козероги смогут достичь заметных успехов и серьезно вырасти в профессиональном плане. Им стоит вспомнить, почему они выбрали именно эту работу и сосредоточиться на достижении значимых целей. Если дело жизни перестало приносить радость, год Тигра — самое время наконец решиться и сменить работу.

Тельцам же стоит быть осторожными с коллегами, которые могут мешать их карьерному росту. Год Тигра подарит представителям знака большие возможности состояться как профессионал и позволит лучше научиться ладить с окружающими.