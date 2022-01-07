Как утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен, Россия способна устроить провокацию для того, чтобы потом применить военную силу против Украины

Выступая в Госдепе, Блинкен призвал американских дипломатов не удивляться в случае «провокации со стороны России».

«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», — заявил он.

Ранее Блинкен обвинил Россию в том, что на выдвигает неисполнимые требования по безопасности. А официальный представитель Госдепа США Нед Прайс утверждает, что Вашингтон призывает страны, которые поддерживают близкие отношения с Москвой, повлиять на Россию в целях деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, в последние недели Вашингтон активно взаимодействовал с широким кругом своих партнеров по НАТО и европейских союзников по поводу озабоченности наращиванием Россией военного присутствия у украинской границы. Блинкен обвинил Россию в предъявлении невыполнимых требований по безопасности

При этом российское руководство, в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не имеет никаких планов по ведению военных действий в отношении Украины.

12 января пройдут переговоры по вопросам европейской безопасности в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, эта повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон.