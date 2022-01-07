Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алма-Ате прошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, сообщил он на своей странице в Twitter

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утверждает, что в Алма-Ате было совершено минимум шесть волн атак террористов.

«Было как минимум шесть волн атак террористов в Алма-Ате, их общее число 20 тысяч», — написал он.

Токаев утверждает, что бандиты и террористы были хорошо обучены, организованы, и ими командовали из специального центра. По словам политика, некоторые из них говорили не на казахском языке.

При этом экс-советник президента Назарбаева заявил, что происходящее — заговор с целью государственного переворота, в котором участвовал Комитет нацбезопасности Казахстана.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за удвоения цен на сжиженный газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования дополнились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К событиям в Казахстане. Закат американских «цветных революций» усиливает Россию © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. В республике введен красный уровень террористической опасности. В настоящее время в страну прибывают миротворцы ОДКБ из России, Белоруссии и Армении, которые берут под свою защиту государственные здания страны.