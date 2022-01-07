Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана скрывал информацию о тренировочных лагерях, находившихся в горной местности, заявил экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев. Он назвал протесты, которые прошли в стране, попыткой государственного переворота, а действия КНБ - предательством

Бывший советник Назарбаева Ертысбаев утверждает, что происходящее в Казахстане подготовленный в результате заговора государственный переворот.

«Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря, — заявил Ертысбаев, чьи слова приводит издание КоммерсантЪ. — КНБ [Комитет национальной безопасности], который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал»,- сказал господин Ертысбаев в эфире государственного канала «Хабар 24».

Со 2 января в Казахстане идут массовые протесты, вызванные двукратным повышением цен на сжиженный газ для автомобилей. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев занял пост председателя Совета безопасности, который с 1991 года бессменно занимал господин Назарбаев. Сам первый президент не делал никаких заявлений во время протестов. По информации ряда СМИ он выехал из страны. Лукашенко первым поговорил с Назарбаевым. Но о чем, неизвестно

В пятницу, 7 января, Токаев приказал без предупреждения открывать огонь на поражение по «бандитам и террористам». В тоже время он обратился в ОДКБ с просьбой, направить в Казахстан миротворцев, которые начали прибывать в страну и охранять здания государственной власти. В ходе беспорядков уже погибли десятки человек, сотни получили ранения, ущерб бизнесу оценивается в более чем $183 млн.

Ермухамет Ертысбаев был советником Нурсултана Назарбаева в различные периоды с 1994 по 2013 год, тогда господин Назарбаев был президентом Казахстана. Также он занимал посты главы Минкульта (2006-2008) и чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Грузии и Белоруссии.