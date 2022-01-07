Некоторые требования РФ к США в сфере безопасности "абсолютно невыполнимы", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. И добавил, что, по его мнению Россия это делает намеренно

Выступая перед журналистами, госсекретарь Блинкен заявил, что Россия на самом деле не хочет работать совместно, выдвигая невыполнимые требования по безопасности.

"Часть стратегии, я думаю: выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований и заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий", — сказал Блинкен журналистам.

По его словам, РФ знает, какие требования не могут быть выполнены, но знает и о сферах, где диалог может быть.

На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.