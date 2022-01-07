В Казахстане задержали одного из лидеров протестов и криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу «Дикий», сообщил 7 января Telegram-канал Mash

Как сообщается, Думагельдиева задержали за организацию массовых беспорядков. К событиям в Казахстане. Закат американских «цветных революций» усиливает Россию © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«В Казахстане задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, он же «Дикий Арман». Ранее харизматичный мужчина записал видео, в котором рассказал, что он приехал, чтобы присоединиться к протестам — но при этом осудил бунтовщиков, применяющих насилие», — указано в сообщении.

Джумагельдиев приехал в Казахстан из Турции в начале января. При этом он призывал протестующих отказаться от насилия в адрес полицейских, а также прекратить мародерство.

Кроме того, он заявлял, что среди протестующих есть провокаторы, склоняющие людей к штурму правительственных учреждений.