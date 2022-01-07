Как сообщается, Думагельдиева задержали за организацию массовых беспорядков.
«В Казахстане задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, он же «Дикий Арман». Ранее харизматичный мужчина записал видео, в котором рассказал, что он приехал, чтобы присоединиться к протестам — но при этом осудил бунтовщиков, применяющих насилие», — указано в сообщении.
Джумагельдиев приехал в Казахстан из Турции в начале января. При этом он призывал протестующих отказаться от насилия в адрес полицейских, а также прекратить мародерство.
Кроме того, он заявлял, что среди протестующих есть провокаторы, склоняющие людей к штурму правительственных учреждений.