Полиция в Казахстане вступили в перестрелку с мародёрами в Алма-Атинской области. Один из напавших на правоохранителей был убит

Об этом 7 января в эфире канала «Хабар 24» сообщил оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Как отмечалось в сообщении, полиция задержала автомобиль без номеров. Во время проверки багажника транспортного средства была обнаружена похищенная из Алма-Аты бытовая техника. К событиям в Казахстане. Закат американских «цветных революций» усиливает Россию © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Однако по пути в участок на задержанных и полицию совершили нападение неизвестные. Завязалась перестрелка, во время которой был убит один из задержанных. Одного из полицейских ранили. О

Ранее СМИ Казахстана сообщили, что во время контртеррористической операции в Алма-Ате задержали свыше 70 боевиков и 30 мародёров.

В пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать по боевикам огонь на поражение без предупреждения.

«За рубежом высказывают призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время», — отметил Токаев.

Он заявил, что в беспорядках в Казахстане участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели».