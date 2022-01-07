C прилавок крупных торговых точек в столице Казахстана Нур-Султане убрали алкоголь, сообщило 7 января издание Sputnik Казахстан

«Алкогольные отделы ликвидированы в гипермаркетах столицы. Остальные продукты в наличии — крупы, мясо, хлеб, овощи, фрукты», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что жители столицы Казахстана, пользуясь праздничным днём, отправились за покупками. Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

«Закупают продукты в большом количестве, но ажиотажа нет. Обстановка спокойная и доброжелательная. Все кассы работают, столпотворения нет», — отмечается в сообщении.

Также появились наличные в банкоматах, что подчас приводит к образованию очередей.

Массовые протесты в стране вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Позже протесты перекинулись на другие города, а их повестка поменялась. Произошли нападения на силовиков, были отмечены случаи мародёрства и убийств.