В Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть, сообщил 7 января канал «Хабар» со ссылкой на МВД Казахстана

«Поступила информация о попытке проникновения троих неизвестных на территорию в/ч Минобороны», — отмечалось в сообщении МВД.

После предупредительных выстрелов неизвестные скрылись. Уроки казахского. Настойчиво о ничегонеделании © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что контртеррористическая операция в стране продолжается.

«Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся — будет уничтожен», — отметил Токаев.

Массовые протесты в стране вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Позже протесты перекинулись на другие города, а их повестка поменялась. Произошли нападения на силовиков, были отмечены случаи мародёрства и убийств.