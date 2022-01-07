Французский журналист Ален Фрашон составил в своей статье в Le Monde список регионов, в которых в 2022 году может вспыхнуть война

Одним из таких регионов Украина. Там, по мнению автора, в противоречие входят амбиции России и США.

Два других региона находятся в Азии. Один из них — Иран. Как отметил Фрашон, переговоры по ядерной сделке возобновились, на них удалось достичь небольшого прогресса, однако пространство для компромисса все меньше и меньше. Убийство физика-ядерщика в Иране может привести к серьезному региональному конфликту © REUTERS, Massoud Nozari/WANA

По словам французского журналиста, Иран не забыл политику экс-президента США Дональда Трампа, который в одностороннем порядке вышел из договора, поэтому теперь выставляет предварительные условия.

При этом на сегодняшний момент, утверждает французский журналист, Иран достиг уровня обогащения урана в 60%. А до уровня, необходимого для его использования в военных целях, как предполагают эксперты, нужен всего месяц, что в свою очередь подталкивает Израиль и США к удару по ядерному комплексу Ирана. А это уже не останется без ответа со стороны Тегерана, в результате чего конфликт может охватить весь Ближний Восток.

Третьим опасным регионом является Тайвань. Французский журналист отметил, что Китай проводит маневры, которые, как считают в США, могут привести к вторжению на остров.

Также Франшон отметил, что США ранее обязались поставлять Тайваню вооружения для обороны, но не обещали вмешаться в ситуацию в случае военного конфликта.