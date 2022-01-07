«Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к «цветной революции» в Казахстане», — указано в послании председателя КНР Си Цзиньпина президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Казахстане являются попытками других государств вмешиваться во внутренние дела Казахстана.
«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок… ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там», — отметил 6 января Лукашенко.
Так он пояснил необходимость направления белорусских миротворческих сил в Казахстан в составе контингента стран ОДКБ