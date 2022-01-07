«Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня», — сообщил Лукашенко.
При этом он указал, что нужно сделать всё, «чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры».
Ранее Лукашенко объяснил, почему «нельзя отдать Казахстан».
«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок… ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там», — заявил Лукашенко в четверг, 6 января.
Таким образом президент Белоруссии объяснил принятие решения о вводе в Казахстан белорусских миротворческих сил в составе контингента стран ОДКБ.