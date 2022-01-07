Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший заместитель главы Комитета национальной безопасности Самат Абиш был задержан в Алма-Ате

Об этом сообщает Telegram-канал Orda.kz со ссылкой на источник.

«Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш задержан в Алматы два часа назад», — указано в сообщении от 14:06 по Москве.

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Ранее, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности.

Позже в тот же день стало известно и об отставке Абиша с поста замглавы КНБ.

В пятницу, 7 января, корреспондент «Комсомольской правды» в Казахстане Владимир Ворсобин сообщил, что в ближайшее время Токаев намерен объявить о «заговоре силовиков».

«По моей информации (можно было сказать и слухом, если бы его мне не сболтнули в Алма-Ате вполне серьезные люди) президент Казахстана Токаев в скором времени выступит с обращением, где объявит о «заговоре силовиков», — сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Ворсобин.

По его информации «главным заговорщиком» стал бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, которого убрали в отставку два дня назад, а также его заместитель — Абиш Самат Сатыбалдыулы — племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«По всей видимости, происходит «революция сверху». Теперь президент Токаев пытается убрать Назарбаева и его клан от власти в Казахстане совсем», — предположил Ворсобин.