Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном проинформировал его о контртеррористической операции, проводимой в стране с участием миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-служба МИД Казахстана

«Министр подробно информировал Блинкена о ситуации в стране, а также о контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ», — указывалось в сообщении пресс-службы.

Ранее в Госдепе США уже сообщали о переговорах Тлеуберди с Блинкеным. К событиям в Казахстане. Закат американских «цветных революций» усиливает Россию © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди по поводу продолжающегося чрезвычайного положения в Казахстане. Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединёнными Штатами конституционных институтов и медиасвобод, выступил за мирное урегулирование кризиса с уважением к правам человека», — отмечалось в сообщении Госдепа.

Кроме того, во время беседы Блинкен поднял вопрос ситуации вокруг Украины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Как соообщалось 6 января, в ходе беспорядков в Казахстане погибло 18 силовиков.