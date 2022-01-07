Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу своей страны. Соответствующее видео 7 января показал местный телеканал «Хабар 24»

Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Он заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по террористам: «Бандитов нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время».

Токаев добавил, что Казахстан имеет дело в том числе с иностранными бандитами, всего террористов, участвовавших в нападении было 20 тысяч.

Боевики до сих пор не сложили оружие, спецоперация против них продолжается: «Кто не сдастся, будет уничтожен», а задержанные в ходе беспорядков будут привлечены к «строжайшей ответственности».

Требования граждан, которые выражались в мирных формах, были услышаны, приняты соответствующие меры.

Будет проведен разбор полетов, почему силовики «проспали» спящие ячейки боевиков.

Также Токаев заявил, что свободный доступ в интернет «не означает вседозволенность»: «Все подстрекательства и дезинформация будут жестко пресекаться».

Глава Казахстана выразил благодарность главам стран ОДКБ за оказанную поддержку: «Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину, он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи».

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. На этот запрос уже отреагировали Россия, Белоруссия и Киргизия.

В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.