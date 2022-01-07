Белорусские миротворческие силы прибыли в Казахстан. Об этом 6 января сообщил телеканал «Мир 24»

«Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — сообщил канал.

Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Ранее в рамках ОДКБ страну прибыли также российский миротворцы, которые, как отмечается, уже приступили к выполнению поставленных задач.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что силы ОДБК не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане, однако имеют право применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации.

Зась подчеркнул, что срок присутствия миротворцев в Кабахстане пока не оговорен, многое будет зависеть от разворачивания ситуации и решения руководства республики.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ.

На этот запрос уже отреагировали Россия, Белоруссия и Киргизия. Также руководство государства ожидает помощи от Армении и Таджикистана.

В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.