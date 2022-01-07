Казахстанский телеканал «Хабар 24» со ссылкой на официального представителя главы государства Берика Уали анонсировал обращение президента страны Касыма-Жомарта Токаева к жителям своего государства. Оно должно состояться 7 января в полдень по Москве

Ранее Токаев провел заседание контртеррористического штаба, где глава государства объявил о начале силовой спецоперации.

«Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полной ликвидации боевиков», — заявил он.

Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. На этот запрос уже отреагировали Россия, Белоруссия и Киргизия.

В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.