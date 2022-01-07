Печатные СМИ, а именно газеты, журналы и даже сборники кроссвордов на Украине в ближайшие дни перестанут выходить на русском языке. Об этом 7 января написала на двух языках газета «КП в Украине»

Британский фрегат, искавший российскую субмарину в Атлантике, случайно столкнулся с ней © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанк

Речь про печатные СМИ общенационального формата, послабление предусмотрено только для печатных регионалов. Также предусмотрен вариант печати на русском при условии, что на прилавках магазинов и киосков будет такое же количество экземпляров на украинском языке.

Главный редактор «КП в Украине» Оксана Богданова отметила, что выпускать 2 тиража слишком дорого, и это будет просто не подъемной ношей для многих, даже федеральных изданий, что приведет к одному логичному результату — полноценному переходу на украинский.

Еще через полгода, то есть с 16 июля 2022 года в силу вступят и другие законодательные языковые новинки. В частности, в сфере обслуживания начнут взимать штрафы за общение с клиентами на русском языке.