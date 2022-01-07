Языковое квотирование начнет действовать с 16 января. Соответствующая норма предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает издание.
Речь про печатные СМИ общенационального формата, послабление предусмотрено только для печатных регионалов. Также предусмотрен вариант печати на русском при условии, что на прилавках магазинов и киосков будет такое же количество экземпляров на украинском языке.
Главный редактор «КП в Украине» Оксана Богданова отметила, что выпускать 2 тиража слишком дорого, и это будет просто не подъемной ношей для многих, даже федеральных изданий, что приведет к одному логичному результату — полноценному переходу на украинский.
Еще через полгода, то есть с 16 июля 2022 года в силу вступят и другие законодательные языковые новинки. В частности, в сфере обслуживания начнут взимать штрафы за общение с клиентами на русском языке.