На данный момент известно о задержании более чем 3-х тысяч участников беспорядков. В МВД сообщили также о ликвидации в ходе спецопераций 26 вооруженных преступников. Еще 18 боевиков, рапортуют в ведомстве, получили ранения.
Известно и о потерях среди силовиков, в настоящее время сообщается о 748 раненых и 18 убитых. Причем тела двоих из них были найдены обезглавленными, что в МВД государства оценили как доказательство террористического и экстремистского характера банд, участвующих в уличных столкновениях в Алма-Ате.
Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.
Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.
Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.
Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. На этот запрос уже отреагировали Россия, Белоруссия и Киргизия.
В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.