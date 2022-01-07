В результате протестов в Казахстане погибли 18 силовиков, 748 - ранены. Об этом 7 января сообщил местный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные МВД страны. Кроме того, в ведомстве назвали число задержанных и количество ликвидированных погромщиков

В Казахстане ввели «красный» уровень террористической опасности - СМИ © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Известно и о потерях среди силовиков, в настоящее время сообщается о 748 раненых и 18 убитых. Причем тела двоих из них были найдены обезглавленными, что в МВД государства оценили как доказательство террористического и экстремистского характера банд, участвующих в уличных столкновениях в Алма-Ате.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. На этот запрос уже отреагировали Россия, Белоруссия и Киргизия.

В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.