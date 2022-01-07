На территории Казахстана ввели максимальный - «красный» - уровень опасности терактов. Об этом 7 января сообщил местный портал Tengrinews.kz

«На всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности», — говорится в публикации Telegram-канала издания.

В рядах боевиков в Алма-Ате были снайперы - власти Казахстана © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Кроме того, «красное» положение разрешает силовикам проникать в жилые дома в случае, если есть информация о находящихся там террористах. Также речь идет о возможной полной мобилизации.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. На этот запрос уже отреагировали Россия, Белоруссия и Киргизия.

В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.