При отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности, и продолжении расширения Альянса на восток, военно-технический ответ России может быть «самым разным», заявил российский президент Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»

«Он (ответ — ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают наши военные эксперты», — сказал президент Российской Федерации.

В центре Алма-Аты перестрелка - СМИ © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что «именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО».

Иными словами, Министрество иностранных дел РФ опровергло заявление стран Запада о том, что в ходе предстоящего заседания Совета Россия — НАТО вопрос о расширении альянса рассматриваться не будет. Соответствующие переговоры запланированы на январь, приглашение на них Россия получила от Североатлантического альянса.

К слову, в ходе недавней пресс-конференции Путин назвал неприемлемым дальнейшее расширение НАТО на восток. Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, тогда как США «стоят на пороге» со своими ракетами. Также глава российского государства напомнил, что НАТО нагло обмануло Москву, когда в 1990-х пообещало не расширяться на восток.