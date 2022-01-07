На центральной площади казахстанского города Алма-Аты после относительно продолжительного периода тишины слышна стрельба. При этом скоплений участников беспорядков не наблюдается, возможно, перестрелка ведется с преступниками, забаррикадировавшимися неподалеку в офисе одного из телеканалов, сообщают 7 января РИА Новости

Сообщается, что на площадь Республики подъехали автомобили с военными, которые потребовали у находящихся на улице людей покинуть территорию, так как вскоре на месте начнется зачистка.

Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совбеза Казахстана © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.