Эксперт отметил, что Россия долгое время не могла заменить штурмовики СУ-17 на более современные СУ-24, для этого потребовалась личная встреча и договорённость Бориса Ельцина и Леонида Кучмы.
По его словам, все эти годы черноморцы поддерживали флот в боеспособном состоянии, но только с 2014 года Россия в полной мере получилась возможность заменить старые образцы на новую технику.
«Прежде всего начали возрождаться объекты авиации. Россия вернулась на аэродромы, которые в свое время были переданы Украине и многие из них были заброшены; теперь они восстанавливаются и модернизируется. Колоссальное развитие получила система ПВО с комплексами С-300 и С-400 — отныне Крым полностью прикрыт защитным зонтиком», — указал Горбачёв.
Операционной зоной Черноморского флота является не только Черное и Азовское моря, но и все Средиземноморье, плюс прилегающие сухопутные территории: от Гибралтара до Суэца и от Суэца до северной точки Крыма. Для того, чтобы решать задачи на таком огромном пространстве, сегодня сил одного Черноморского флота маловато, заключил собеседник издания.
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