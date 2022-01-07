Система морского базирования существовала в Крыму практически всегда, но после 1991 года Киев саботировал попытки России модернизировать Черноморский флот. Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв в интервью изданию Украина.ру

Капитан 1 ранга Сергей Горбачёв о боевых действиях в Черном море: «Это будет избиение младенцев» © из архива Сергея Горбачёва Бориса Ельцина и Леонида Кучмы.

По его словам, все эти годы черноморцы поддерживали флот в боеспособном состоянии, но только с 2014 года Россия в полной мере получилась возможность заменить старые образцы на новую технику.

«Прежде всего начали возрождаться объекты авиации. Россия вернулась на аэродромы, которые в свое время были переданы Украине и многие из них были заброшены; теперь они восстанавливаются и модернизируется. Колоссальное развитие получила система ПВО с комплексами С-300 и С-400 — отныне Крым полностью прикрыт защитным зонтиком», — указал Горбачёв.

Операционной зоной Черноморского флота является не только Черное и Азовское моря, но и все Средиземноморье, плюс прилегающие сухопутные территории: от Гибралтара до Суэца и от Суэца до северной точки Крыма. Для того, чтобы решать задачи на таком огромном пространстве, сегодня сил одного Черноморского флота маловато, заключил собеседник издания.

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