Вопрос в том, может ли российское руководство пойти на такой шаг, прекрасно понимая, что за этим последует — санкции, какие-то меры по противодействию, но на это точно можно пойти в ситуации, когда Украина начнет распадаться, в рамках катастрофических для Запада сценариев, либо в рамках иных ситуаций, которые предусмотреть просто невозможно, уточнил эксперт.
«Напомню, что только по официальным опросам 41% граждан Украины согласился с тезисом Путина, что мы один народ, а, по сути, декларирована общерусская идея. Если говорить о регионах, то, думаю, чем южнее проводились бы эти исследования, тем большее количество людей поддержало бы идею Путина», — подчеркнул Безпалько.
Это вопрос политических решений, политической воли, необходимости для России (стратегии ничего из вышеизложенного пока нет), и некоторой экономической подготовленности. Если мы эти территории инкорпорируем, ни Турция, ни остатки Украины не смогут представлять для нас никакой угрозы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.