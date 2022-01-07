Вопрос не в том, что у России нет средств присоединить к себе всю Украину. Вопрос в том, чтобы население было лояльным к РФ и к идее воссоединения в рамках общерусского государства. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Напомню, что только по официальным опросам 41% граждан Украины согласился с тезисом Путина, что мы один народ, а, по сути, декларирована общерусская идея. Если говорить о регионах, то, думаю, чем южнее проводились бы эти исследования, тем большее количество людей поддержало бы идею Путина», — подчеркнул Безпалько.

Это вопрос политических решений, политической воли, необходимости для России (стратегии ничего из вышеизложенного пока нет), и некоторой экономической подготовленности. Если мы эти территории инкорпорируем, ни Турция, ни остатки Украины не смогут представлять для нас никакой угрозы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.