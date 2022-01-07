В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
Эксперт отметил, что со стороны Петра Порошенко тоже была попытка балансировать между Россией и Западом, но только в варварских условиях, в том смысле, что Россия должна сдаться.
«Скорее всего, мы еще не прошли точку отсчета. Эти государства пока еще склоняются к западному вектору. От него не отказалась даже элита Белоруссии. Лукашенко сейчас по политическим причинам склоняется в сторону Востока, но ему пора бы уже определиться за четверть века. А элита белорусская уже смотрит на Запад», — указал Суздальцев.
Этот поворот на Запад закончится тогда, когда мы поймем, что основа мягкой силы России — это успехи внутри нашей страны, высокий уровень жизни, образования, здравоохранения, инфраструктуры, насыщенность внутреннего рынка российскими товарами. Когда это будет улучшаться, нам очень легко будет говорить не только с нашими соседями на постсоветском пространстве, но и со всем миром, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.