Все постсоветские государства пытаются балансировать между Востоком и Западом, между Евросоюзом и ЕЭАС. Это пытался делать экс-президент Украины Виктор Янукович, и для него это закончилось плохо. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что со стороны Петра Порошенко тоже была попытка балансировать между Россией и Западом, но только в варварских условиях, в том смысле, что Россия должна сдаться.

«Скорее всего, мы еще не прошли точку отсчета. Эти государства пока еще склоняются к западному вектору. От него не отказалась даже элита Белоруссии. Лукашенко сейчас по политическим причинам склоняется в сторону Востока, но ему пора бы уже определиться за четверть века. А элита белорусская уже смотрит на Запад», — указал Суздальцев.

Этот поворот на Запад закончится тогда, когда мы поймем, что основа мягкой силы России — это успехи внутри нашей страны, высокий уровень жизни, образования, здравоохранения, инфраструктуры, насыщенность внутреннего рынка российскими товарами. Когда это будет улучшаться, нам очень легко будет говорить не только с нашими соседями на постсоветском пространстве, но и со всем миром, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.