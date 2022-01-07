Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того, на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.
Если вдруг это случится, и власть попытается сделать козлом отпущения именно ДТЭК, то понятно, они пытаются играть на упреждение, и это уже линия напряжения, указал эксперт.
«Плюс известная история о том, что ДТЭК это единственная компания, которая не получила компенсацию от государства по так называемому «зеленому тарифу», причем это было сделано в ручном режиме, хотя должно проходить автоматически. Это означает, что у нас до сих пор не действует рыночный подход в Украине, а идет телефонное право, что по звонку можно сказать: этим платите, потому что они наши друзья, а эти не наши друзья, этим не платите. Хотя по закону все участники энергорынка имеют право на эту компенсацию», — указал Менендес.
Дыма без огня не бывает, как минимум напряженность и конфликт в отношениях между Ахметовым и офисом президента точно имеет место быть, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.