Единственной боеспособной компонентой ВМС Украины могла бы стать морская пехота. Но украинская морская пехота может выполнять весьма ограниченные задачи. Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв в интервью изданию Украина.ру

Капитан 1 ранга Сергей Горбачёв о боевых действиях в Черном море: «Это будет избиение младенцев» © из архива Сергея Горбачёва

«Кстати, там использовались подводные диверсанты — боевые пловцы, которые понесли значительные потери. В результате там было буквально выкошено целое поколение уникальных специалистов, имевших боевую школу еще советского времени. Сейчас систему подготовки боевых пловцов в Очакове, на острове Майский пытаются реанимировать британцы и американцы», — указал Горбачёв.

Украина сегодня обладает потенциалом вооружений «поля боя» — есть какое-то количество танков, самоходных орудий, систем залпового огня, бронетранспортеров, имеется аэромобильная компонента, но у Украины практически нет авиации как вида вооруженных сил, нет современной ПВО, уточнил специалист.

При определённых эпизодических столкновениях, действуя внезапно, скажем с удалённых, закрытых позиций, из засады, они могут нанести определённый урон. Но при реальных, широкомасштабных боевых действиях быстро прекратят своё существование не только ВСУ, но и, как следствие, вся украинская государственность в её нынешнем виде, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.