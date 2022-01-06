Попытка договориться по Сирии – это историческое решение Владимира Путина и Реджепа Эрдогана потому что оно изменило алгоритм, изменило планы Запада. Об этом рассказал турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан в интервью изданию Украина.ру

Турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан: Наше сотрудничество с Россией может изменить историю Земли © Украина.ру Мустафы Кемаля Ататюрка и Владимира Ильича Ленина.

«В те времена Турция и Россия тоже сотрудничали против западного империализма во имя защиты наших стран. В архивах мы всё ещё можем найти письма и официальные дипломатические документы, которыми обменивались Ататюрк и Ленин, и которые покажут, как Ленин поддерживал национальную войну Турции против западных империалистических держав», — указал Гюзалтан.

По его словам, вся история Франции и Германии — это история войн, но сейчас — это две очень динамичные колонны Европейского союза, которые пытаются создать альянс, и у них это получается.

Если Россия и Турция продолжат сотрудничать, это может изменить историю Земного шара, как во времена Ататюрка и Ленина, заключил собеседник издания.

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