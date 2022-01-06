Эксперт подчеркнул, что всегда решения региональных проблем искал Запад, а сейчас, впервые после окончания «холодной войны», Турция и Россия, эти две евроазиатские державы, начали сотрудничать, как сотрудничали во времена Мустафы Кемаля Ататюрка и Владимира Ильича Ленина.
«В те времена Турция и Россия тоже сотрудничали против западного империализма во имя защиты наших стран. В архивах мы всё ещё можем найти письма и официальные дипломатические документы, которыми обменивались Ататюрк и Ленин, и которые покажут, как Ленин поддерживал национальную войну Турции против западных империалистических держав», — указал Гюзалтан.
По его словам, вся история Франции и Германии — это история войн, но сейчас — это две очень динамичные колонны Европейского союза, которые пытаются создать альянс, и у них это получается.
Если Россия и Турция продолжат сотрудничать, это может изменить историю Земного шара, как во времена Ататюрка и Ленина, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.