Операционной зоной Черноморского флота является не только Черное и Азовское моря, но и все Средиземноморье. Для того, чтобы решать задачи на таком огромном пространстве, сегодня сил одного Черноморского флота маловато. Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв в интервью изданию Украина.ру

Капитан 1 ранга Сергей Горбачёв о боевых действиях в Черном море: «Это будет избиение младенцев» © из архива Сергея Горбачёва

«Это — боевые действия иного уровня. Их можно характеризовать как конвергентные, сетецентрические, гибридные», — перечислил Горбачёв.

После 2014-го года мы можем говорить не только о Черноморском геополитическом регионе, но о Каспийско-Черноморским геостратегическом пространстве, где доминируют силы ЧФ и Южного военного округа, 4-й армии ВВС и ПВО. На этом пространстве любой имеющийся здесь противник будет гарантированно уничтожен, подчеркнул специалист.

А если речь идёт о вмешательстве извне стран Запада, то без ядерного оружия России точно не обойтись, заключил собеседник издания.

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