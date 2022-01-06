Поэтому в случае конфликта Черноморский флот будет действовать во взаимодействии со всеми видами Вооруженных Сил России — речь о воздушно-морской, воздушно-космической операции, межвидовом взаимодействии группировок, отметил эксперт.
«Это — боевые действия иного уровня. Их можно характеризовать как конвергентные, сетецентрические, гибридные», — перечислил Горбачёв.
После 2014-го года мы можем говорить не только о Черноморском геополитическом регионе, но о Каспийско-Черноморским геостратегическом пространстве, где доминируют силы ЧФ и Южного военного округа, 4-й армии ВВС и ПВО. На этом пространстве любой имеющийся здесь противник будет гарантированно уничтожен, подчеркнул специалист.
А если речь идёт о вмешательстве извне стран Запада, то без ядерного оружия России точно не обойтись, заключил собеседник издания.
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