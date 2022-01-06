Опубликованные западными СМИ карты российского вторжения на Украину из Крыма напоминает игру «морской бой» в песочнице. Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв в интервью изданию Украина.ру

Капитан 1 ранга Сергей Горбачёв о боевых действиях в Черном море: «Это будет избиение младенцев» © из архива Сергея Горбачёва

По его словам, в современном мире — при всей любви или нелюбви к Украине — она России не нужна, в современном мире решение связанных с доминированием вопросов достигается другими путями, прежде всего через экономику.

«Завоёвывать Украину (даже Юго-Восток, хотя эти люди нам близки) Россия не будет. За последние 30 лет государство Украина и ее юго-восточные области пришли в катастрофическая состояние. Украина на момент распада Советского Союза была самой развитой в экономическом отношении территорией не только в СССР, но и в Европе», — констатировал Горбачёв.

Современная война не предполагает беготню через пограничную полосу и переползание через колючую проволоку с винтовкой Мосина наперевес, если и будут какие-то операции проводиться, то они будут осуществляться глубинными методами — через нейтрализацию центров боевого управления, узлов энергообеспечения, транспортных коммуникаций и тому подобное, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.