Граница между Россией и Казахстаном в пункте пропуска в Челябинской области работает в штатном режиме. Об этом 6 января сообщает пограничное управлении ФСБ России по Челябинской области в комментарии РБК

Посольство Украины призвало граждан не ездить в Казахстан, но передумало © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Граница не закрыта, все работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, о штатной работе границы сообщили также в пресс-службах пограничных управлений ФСБ России по Омской области и Алтайскому краю.

В Казахстане массовые акции протеста на западе страны, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к парнерам по ОДКБ. Передовые подразделения объединения приступили к выполнению задач.