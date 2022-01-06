Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на местных жителей сообщала, что автобусное сообщение с Казахстаном было приостановлено. В турагентстве, которое организует туры в Нур-Султан, также сообщили изданию о приостановке работы из-за закрытия автомобильной границы с Казахстаном.
«Граница не закрыта, все работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, о штатной работе границы сообщили также в пресс-службах пограничных управлений ФСБ России по Омской области и Алтайскому краю.
В Казахстане массовые акции протеста на западе страны, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к парнерам по ОДКБ. Передовые подразделения объединения приступили к выполнению задач.