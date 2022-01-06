Сейчас ведётся Четвертая Мировая война, она происходит в иных сферах, в иных измерениях и, к сожалению, на многих направлениях Россия терпит очевидное поражение. Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв в интервью изданию Украина.ру

Капитан 1 ранга Сергей Горбачёв о боевых действиях в Черном море: «Это будет избиение младенцев» © из архива Сергея Горбачёва Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Первые переговоры с США по данному вопросу должны пройти в январе.

Сегодня у России нет явных союзников (за исключением нескольких стран, которые можно пересчитать на пальцах одной руки), а ее военная мощь недостаточна, сетует эксперт.

Хотя после понесённых колоссальных утрат военная мощь России частично восстановлена, в вооружении важно не только его качество, но и количество, а количественные параметры еще далеки от желаемых, уточнил аналитик.

«Для сравнения: когда я был лейтенантом, на Черноморье у нас было шестьдесят подводных лодок, а сейчас всего семь, причём одна из них в ремонте. И хотя это великолепные, оснащенные «Калибрами» подлодки, однако они эксплуатируются столь интенсивно, что быстро выбивают свой моторесурс. Кораблей должно быть значительно больше», — указал Горбачёв.

К сожалению, в 1991 году Россия проиграла Третью Мировую войну. Она не была проиграна военными, она проиграна политиками и общественностью, заключил собеседник издания.

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