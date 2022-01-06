Белоруссия могла войти в состав РФ сразу после распада СССР, но Белоруссия оказалась брошена. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Белоруссия не имеет выхода к морю. Она существовала лишь за счет того, что была сборочным цехом СССР, в том числе в области военного производства. Когда оборвались все экономические цепочки, она попала в очень сложную ситуацию, напомнил эксперт.

«Там нет больших залежей полезных ископаемых, там суровый по сравнению с югом климат, там нужно тратить много ресурсов просто для того чтобы организовать и поддерживать производство, не важно какое, промышленное или сельское хозяйство. Можно было на любых правах включить ее в состав общего государства», — уверен Безпалько.

Речь не столько о том, что можно было кого-то включить в состав РСФСР или РФ, а о том, чтобы создать общерусское государство. Оно вполне могло состояться и с РФ, и с Белоруссией, и с более половиной областей Украины, полагает политолог.

Единственное, что туда бы не вошло население Западной Украины. Там население всегда было настроено против России, заключил собеседник издания.

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