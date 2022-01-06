В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
Белоруссия не имеет выхода к морю. Она существовала лишь за счет того, что была сборочным цехом СССР, в том числе в области военного производства. Когда оборвались все экономические цепочки, она попала в очень сложную ситуацию, напомнил эксперт.
«Там нет больших залежей полезных ископаемых, там суровый по сравнению с югом климат, там нужно тратить много ресурсов просто для того чтобы организовать и поддерживать производство, не важно какое, промышленное или сельское хозяйство. Можно было на любых правах включить ее в состав общего государства», — уверен Безпалько.
Речь не столько о том, что можно было кого-то включить в состав РСФСР или РФ, а о том, чтобы создать общерусское государство. Оно вполне могло состояться и с РФ, и с Белоруссией, и с более половиной областей Украины, полагает политолог.
Единственное, что туда бы не вошло население Западной Украины. Там население всегда было настроено против России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.