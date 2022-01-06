В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
Если бы позже люди, которые жили в Донбассе, Одессе или Харькове, как Крым потребовали бы автономии, то, вероятно, они могли бы повторить крымский сценарий сейчас, уверен эксперт.
«Напомню, что Донбасс был одной из территорий Украины, где подавляющее большинство высказалось против распада ССРР и против независимости Украины», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что речь не столько о том, что можно было кого-то включить в состав РСФСР или РФ, а о том, чтобы создать общерусское государство, которое вполне могло состояться и с РФ, и с Белоруссией, и с более половиной областей Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.