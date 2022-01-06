Леонид Кравчук откровенно признавался, что если бы РСФСР и Борис Ельцин потребовал бы от Украины вернуть все левобережье, то они бы согласились. Но Ельцин не потребовал. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Если бы позже люди, которые жили в Донбассе, Одессе или Харькове, как Крым потребовали бы автономии, то, вероятно, они могли бы повторить крымский сценарий сейчас, уверен эксперт.

«Напомню, что Донбасс был одной из территорий Украины, где подавляющее большинство высказалось против распада ССРР и против независимости Украины», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что речь не столько о том, что можно было кого-то включить в состав РСФСР или РФ, а о том, чтобы создать общерусское государство, которое вполне могло состояться и с РФ, и с Белоруссией, и с более половиной областей Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.