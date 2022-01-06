Истерия западных СМИ по поводу российского вторжения на Украину является логическим продолжением того, что происходит в мире после распада Советского Союза. В 1991 году Россия фактически проиграла Третью Мировую войну. Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв в интервью изданию Украина.ру

Капитан 1 ранга Сергей Горбачёв о боевых действиях в Черном море: «Это будет избиение младенцев» © из архива Сергея Горбачёва Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Первые переговоры с США по данному вопросу должны пройти в январе.

Эксперт подчеркнул, что Третья мировая война не была проиграна военными, она проиграна политиками и общественностью, военнослужащие надёжно выполняли свой долг и на протяжении всех лет после Великой Отечественной сохраняли мир для государства.

«О нашем поражении свидетельствуют масштабы экономических и территориальных потерь: мы были вынуждены уйти со всех присоединенных волей Сталина территорий. Это, прежде всего, Восточная Европа, но мы ушли и из Монголии, Кубы, Эфиопии, Вьетнама, Афганистана… Более того, мы потеряли собственные территории, которыми прирастала Россия со времён Екатерины (и даже значительно раньше). Теперь натовские танки стоят чуть ли не под Белгородом и Ростовом-на-Дону», — перечислил Горбачёв.

Сейчас ведётся Четвертая Мировая война, она происходит в иных сферах, в иных измерениях и, к сожалению, на многих направлениях Россия терпит очевидное поражение, заключил собеседник издания.

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