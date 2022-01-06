В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
Эксперт отметил, что в то время он понятия не имел, что существует общерусская идея, потому что его воспитывали в советской школе, где убеждали, что есть отдельный украинский народ, который живет в границах УССР, у которого есть свой язык, национальный костюм и культура.
«Я, будучи подростком, тогда еще не задавался вопросом, почему же в таком случае, на Украине используется русский язык, и у меня не было доступа к книгам, в которых описывалась общерусская идея. Поворотным моментом стал распад государства в 1991 году. Тогда из всей этой мешанины идей я для себя четко исключил те идеи, которые прямо работали на распад нашего общего государства», — указал Безпалько.
Все-таки в позднем СССР в человека закладывали и какие-то государственнические элементы. Но в большей степени советское государство было заточено на создание тех самых наций, которые в конце концов и взорвали Советский Союз. СССР был обречен изначально, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.