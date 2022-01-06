Жители Украинской ССР заинтересовались идеями украинства в том числе потому, что они привыкли не доверять официальной пропаганде, считали позитивным все то, что этой пропаганде противоречило. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что в то время он понятия не имел, что существует общерусская идея, потому что его воспитывали в советской школе, где убеждали, что есть отдельный украинский народ, который живет в границах УССР, у которого есть свой язык, национальный костюм и культура.

«Я, будучи подростком, тогда еще не задавался вопросом, почему же в таком случае, на Украине используется русский язык, и у меня не было доступа к книгам, в которых описывалась общерусская идея. Поворотным моментом стал распад государства в 1991 году. Тогда из всей этой мешанины идей я для себя четко исключил те идеи, которые прямо работали на распад нашего общего государства», — указал Безпалько.

Все-таки в позднем СССР в человека закладывали и какие-то государственнические элементы. Но в большей степени советское государство было заточено на создание тех самых наций, которые в конце концов и взорвали Советский Союз. СССР был обречен изначально, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.