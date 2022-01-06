Если Россия начинает боевые действия, она уже не останавливается на полумерах. Поэтому Украине нужно понимать, что возмездие за ее военные преступления в Донбассе будет. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Кто он © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Это называется «не съем, так понадкусываю». Это не так. Если Россия начинает боевые действия, она уже не останавливается на полумерах. Поэтому Украине нужно понимать, что возмездие будет. Насколько они готовы это понять, я не знаю», — констатировал эксперт.

Леонков подчеркнул, что Украина фактически отказалась от Минских соглашений, которые учитывали все нюансы, и теперь уже ни Луганск, ни Донецк никогда не захотят вернуться в состав Украины, между Украиной и этими республиками пролилась кровь невинных жертв, которых они убили своими снарядами.

Возврат к прежней жизни невозможен. Но должно быть наказание хотя бы для тех военных преступников, которые все это совершали. Украина никогда на это не пойдет, поэтому этот конфликт не прекращается, заключил собеседник издания.

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